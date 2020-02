Geislingen Narren und Zuschauer trotzen Regen

In der Sonnenstadt streikte gerade am Fest-Wochenende der Stern, dessen Strahlen doch so gerne in Geislingen die Menschen wärmt. Dafür hingen bereits am Samstagnachmittag dichte Wolken über dem Festgelände. Das Narrenbaumstellen ging gerade noch vor den ersten Regentropfen über die Bühne, der anschließende Regen machte den Besuchern aber auch nur wenig aus. Denn beim Showtanznachmittag und später dem bunten Abend bot das große Festzelt Schutz vor den Unbilden vom Himmel.