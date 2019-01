Geislingen Musiker gestalten den Ausklang

Geislingen. "Macht hoch die Tür" war das erste Lied, gefolgt von "Herr sei uns gnädig" von Arnold Mendelssohn und aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens "Tollite hostias".

Der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Heinrich Kirmeier, gab einen detaillierten Jahresrückblick auf die Aktivitäten der Kirchengemeinde. So wurde ein Gemeindebrief herausgebracht: Mit vielen Bildern und Berichten kann man nachlesen, was 2018 in der Kirchengemeinde geschehen ist. 42 Geislinger Gemeindemitglieder sind 2018 gestorben, 15 Kinder wurden getauft, zwölf Paare haben sich kirchlich trauen lassen. Für 29 Kinder fand die erste Kommunion statt und 16 wurden gefirmt. Aber es sind laut dem Bericht auch 16 Kirchenaustritte zu beklagen, Eintritte gab es keine.

Eine große Aufgabe kommt laut Kirmeier auf die Kirchengemeinde zu: Die Renovierung der Kirche St. Ulrich, welche bald beginnen soll.