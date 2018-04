Geislingen "Mocatheca" spielt beim Frühjahrskonzert

Die Jugendkapelle Binsdorf spielt dabei unter der Leitung von Thomas Michelfeit zwei konzertante Stücke. Danach treten die vier Klarinettistinnen auf. Sie bieten klassische und moderne Kompositionen von Mozart, Bach, Bonfa, Kovacs, Brubeck, Ciesla und Monti in speziellen Arrangements für ihre Besetzung dar.

Höhepunkt des Konzerts ist der Auftritt der Stadtkapelle mit Dirigent Michelfeit. Dabei gibt es orchestrale Stücke von Sparke, Bürki, Marquez, Ashman und Menken zu hören. Vor dem Konzert und in der Pause wird bewirtet. Nach dem Konzert werden die Konzertstühle schnell ab- und Tische aufgebaut. Zudem öffnet wieder die Musikerbar.

Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es für sieben Euro im Vorverkauf bei den Musikern der Stadtkapelle sowie für neun Euro an der Abendkasse. Reservierungen sind per E-Mail an philipp. eberhart@gmail.com möglich.