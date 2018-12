Geislingen "Mensch muss im Mittelpunkt all unseren Tuns stehen"

Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid stellte die Aktivitäten der Stadt in Sachen Klimaschutz vor. Nicole Hoffmeister-Kraut sprach zum Thema "Wirtschaftspolitik in christlicher Verantwortung". Dazu sagte sie, dass der Mensch mit seiner unantastbaren Würde im Mittelpunkt "all unseres Tuns" stehen müsse. Datengetriebene Geschäftsmodelle müssten auch aus der hiesigen Region in die Welt getragen und "nach unserem Werteverständnis gestaltet werden", so die Wirtschaftsministerin weiter. "Das sollten wir nicht anderen überlassen." Im Bereich der künstlichen Intelligenz beispielsweise solle Deutschland die Führerschaft übernehmen – dies sei möglich und machbar. Voraussetzung sei die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen, wie sie bereits Kolping zu seiner Zeit gefordert und gefördert hatte. Schulische und berufliche Bildung spielten daher ebenso wie die Weiterbildung eine zentrale Rolle. In ihrem Vortrag nahm Nicole Hoffmeister-Kraut immer wieder Bezug auf das gegenwärtige Leitbild des Kolpingwerks Deutschland. Darin heißt es beispielsweise: "Die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragen fordern unser gesellschafspolitisches Engagement. Diese Herausforderung nehmen wir als katholischer Sozialverband wahr."