Geislingen Mehr Stromtankstellen in der Stadt

Geislingen. Mit einer Woche Verzögerung ist am Mittwochvormittag die dritte "Stromtankstelle" installiert worden. Auch auf dem neu angelegten Parkplatz hinter dem Bürger- und Vereinshaus "Harmonie" können Elektroautofahrer nun ihre Fahrzeuge "betanken".

Zwei Mitarbeiter der Netze­BW nahmen die Station in Betrieb und prüften, ob alles funktioniert. Sie maßen beispielsweise den Fehlerstromschutzschalter, die Isolation und die korrekte Spannung. Bereits am Nachmittag ging die Ladestation in Betrieb.

Da sie ihre GPS-Daten direkt an Google sendet, werden auch Auswärtige die Stromtankstelle finden. Die Zufahrt zum Parkplatz und der neuen Elektro-Infrastruktur erfolgt über die Untere Bach- und die Lindenstraße.