Geislingen "Man kann Kindern nichts Besseres mitgeben"

Das schätzt auch Nicole Renner daran. Sie hat ihre Tochter Hanna bewusst für den Waldkindi angemeldet: "Das ist ein Gegensatz zum gestressten Leben, das wir führen." Diese Form der Betreuung entschleunige in der schnelllebigen Zeit und vermittle Erfahrungen in der Natur, für die Eltern häufig keine Zeit mehr hätten.

Hanna, noch nicht ganz drei Jahre alt, gewöhnt sich derzeit in der Gruppe ein. Nachdem der Stamm durchgesägt ist, hält er gleich für das nächste Spiel her: Geführt von Verena Wesser balanciert das Mädchen über das Holz. Wer braucht da schon herkömmliche Spielgeräte?

Auf normales Spielzeug verzichte man bewusst, bestätigt Katja Ruoff: Alles, was sie im Wald finden, verwendeten die Kinder im Rollenspiel. So wird aus dem gefundenen Stock ein Kochlöffel, ein Schwert oder eine Trompete. "Und die Kuhle im Boden dient am einen Tag als Babybett, am anderen als unüberwindbarer Graben."

Marita Edelmann sieht noch mehr Vorteile: "Das ist eine Kindheit wie im Bilderbuch." "Das ist positiv für Körper, Seele und Geist."

Durch den Aufenthalt im Freien werde das Immunsystem gestärkt. Und er fördere das soziale Lernen: Die Kinder müssten sich helfen, wenn beispielsweise ein großer Ast nur gemeinsam getragen werden könne, oder Dinge teilen.

Dass die "Waldkinder" enger mit der Natur verbunden sind, ermöglicht auch, dass sie Wildtiere kennenlernen, die man sonst selten sieht: Rehe kommen bis an die Hütte. Eichhörnchen, Eidechsen und Vögel wie der Milan lassen sich beobachten. Sogar ein Wildschwein mit Jungen ist schon einmal über den Weg gehuscht.

Im nahen Garten von Siegfried Schlaich haben die Kinder diese Woche im Frühjahr gepflanzte Kartoffeln geerntet und über dem selbst angefachten Lagerfeuer gebraten. Bei dem Hobbyimker konnten sie Bienen anschauen, und im gemeinsam gebauten Igelhaus hat sich bereits ein stacheliger Bewohner eingefunden, der nun gefüttert werden kann. In welchem Regelkindergarten wäre soetwas möglich?

Wer mehr über den Geislinger Wald- und Naturkindergarten wissen will, hat am Samstag, 29. September, die Möglichkeit dazu: Ab 11 Uhr sollen beim Tag der offenen Tür die Arbeit im Waldkindi und die Gruppe vorgestellt werden. Fragen an die Mitarbeiterinnen sind ausdrücklich erlaubt.

Neben dem Rahmenprogramm mit Märchen und Kinderschminken gibt es eine Vielzahl von Angeboten, die den Alltag der Einrichtung zeigen: die Werkbank an der Hütte etwa, eine Matschküche oder eine Stellwand mit Fotoimpressionen. Wer sich traut, kann sogar barfuß in den nahen Wald gehen, wo sonst die Kleinen spielen.

Dort steht seit dieser Woche auch eine "Kinderküche" aus Holz. Diese hat "Pusteblume"-Hausmeister Jürgen Hänle gezimmert und witterungsbeständig lackiert.