Geislingen Lieder zur Adventszeit

Geislingen-Binsdorf. Auch das ist schon eine gute Tradition: Jedes Jahr im Advent lädt der Männergesangverein (MGV) Binsdorf zum Konzert ein. In diesem Jahr will der MGV am Sonntag, 17. Dezember, ein stimmungsvolles Adventskonzert in der katholischen Kirche St. Markus bieten.