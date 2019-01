Geislingen Kuhn als kritischer Kommentator

Klar finde er moderne Kommunikation und das Internet gut: "Ich habe meine Karriere den sozialen Medien zu verdanken." Ein Video hochladen und zum Star werden – das wäre vor Youtube nicht möglich gewesen.

Doch früh habe er erkannt, dass das Handy eine "Pain-in-the-ass-Maschine" werden würde. Heute könne jeder allen mitteilen, dass er gerade ein Leberkäsweckle esse – "der völlige Wahnsinn. Jeder hat heute ein Gerät, mit dem er jederzeit jeden Hirnfurz von sich geben kann."

"Moderne Kommunikation ist super – echt?", fragte Kuhn daher, und hielt den vermeintlich positiven Aspekten gleich die dunklen Seiten des Smartphones gegenüber: Fast 600 000 Deutsche seien internetsüchtig – "in der Klapse".

Er führte gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden an, und dass "Handy am Steuer" inzwischen die Unfallursache Nummer eins sei: "Je länger ich darüber rede, desto depressiver werde ich."

Nicht moralingesättigt, sondern nah an der Sprache des Publikums nannte er als Beispiel den Wirkungsgrad von Arbeitnehmern: Wegen "Bullshit" wie Katzenvideos arbeiteten sie nur noch 50 Prozent ihrer Zeit; vor 20 Jahren habe die Effizienz bei 80 Prozent gelegen.

"Irgendetwas stimmt glaube ich nicht", fasste er zusammen und fragte dann: "Jeder kann doch selbst entscheiden, was und wann er es liest. Sind wir eigentlich ein bisschen blöd?"

Das Problem aus seiner Sicht: Geselligkeit ist ein Überlebensinstinkt. Die Urangst, aus dem Stamm geworfen zu werden und dann zu verhungern, ist in allen Menschen noch angelegt. Und die digitale Welt hat die Möglichkeiten zur Sozialisation extrem erweitert

Dopamin wird als Belohnung ausgeschüttet, wenn etwas fürs eigene Überleben getan wird – also auch mit anderen zu kommunizieren. Das Schlimme an diesem Belohnungsmechanismus sei, dass die Interaktion per Handys ständig Dopamin in den Kreislauf gebe – das mache süchtig. So sei der Like-Button von Facebook gezielt eingeführt worden, um die Nutzer zu binden – süchtig zu machen.

Internet-Firmen etablierten zudem zwangsweise neue "soziale Verträge" für die Nutzer ihrer Dienste. Etwa die grünen Häkchen neben Whatsapp-Nachrichten, die zur unverzüglichen Antwort nötigen. "Das ist nicht von selbst entstanden, sondern von Firmen erfunden worden. Die wissen, was sie tun. Ihr müsst daran denken, es geht immer nur ums Geld", warnte Kuhn sein Publikum und stellte sogleich fest: "Jetzt werdet ihr immer stiller."

Als Folgen der von Firmen gewollten, als "für den Kunden gut" verkauften Smartphone-Dauernutzung sieht Kuhn etwa Narzissmus, der sich in Selfies zeige, fehlende Rücksicht oder das Platzen von Verabredungen, weil immer alle kurzfristig absagen: "Das ist doch asozial. Und das ist nur so, weil die Leute das Gerät haben und niemand mehr darüber nachdenkt."

"Es gibt nicht immer mehr Dumme", sagte Kuhn gegen Ende einer kurzweiligen und informativen Dreiviertelstunde. "Nur haben die Dummen auf einmal ein Medium und können auf Facebook schreiben, was sie denken."

Die politischen Folgen umriss er deutlich: Den sozialen Medien verdanke man den amtierenden US-Präsidenten. Und in Deutschland? "Wenn wir so weitermachen, haben wir demnächst das Problem, dass die Arschlöcher wieder die Macht übernehmen", bezog er klar Stellung.

"Was kann man dagegen machen? Sei einfach kein Teil davon!" Seine persönliche Konsequenz: "Ich habe kein Whats­app und sage den Leuten, sie sollen mich bitte anrufen."

Für die Zuhörer in Geislingen hatte er drei Empfehlungen: "1. Denken Sie nach, bevor Sie was posten oder liken. 2. Fragen Sie neue Bekanntschaften danach, wie Sie mit denen kommunizieren sollen. Bleiben Sie kritisch – und denken zehn Minuten darüber nach, ob Sie eine neue App wirklich installieren müssen."

Darauf könnte man selbst kommen. Aber mit seiner unaufgeregten, witzigen Herangehensweise an das Thema dringt Dominik Kuhns kommunikationskritische Botschaft womöglich effektiver durch als die Warnungen vieler Medienpädagogen.