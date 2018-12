Geislingen Kreisel in Vorstadtstraße wird gebaut

Geislingen (lh). Die Stadt Geislingen stehe vor großen Herausforderungen, hat Bürgermeister Oliver Schmid im Gemeinderat bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 erklärt. Er skizzierte Projekte wie die Klimastadt, die Schulsanierung, die Planung einer Fotovoltaikanlage, die Digitalisierung und die Umgestaltung der Landesstraße 415 mit dem Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Vorstadtstraße, Schlossstraße und Alleenstraße. Dafür seien 50 000 Euro vorgesehen. Schmid verhehlte nicht seine Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen in Stuttgart und Berlin: So hätte seiner Meinung nach der Digitalpakt Schule eine wichtige Unterstützung bei der Digitalisierung des Bildungswesens sein können. Der Bürgermeister nannte auch ein neues Sanierungsgebiet Vorstadtstraße/Brühl, den Breitbandausbau, Investitionen in Kindertagesstätten und die Schlossparkschule.