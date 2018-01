Geislingen Kranke Eschen im Bannwald müssen fallen

Die feuchte Waldfläche in dem 2016 ausgewiesenen Bannwald böte normalerweise ideale Voraussetzungen für die Esche, aber die Verkehrssicherungspflicht gebietet es laut Heitz, entlang der rege frequentierten Spazierwege und der direkt angrenzenden Bebauung befallene Bäume zu fällen.

Direkt am Waldrand stehen hinter einer Thujahecke Spielgeräte auf einem Privatgrundstück. Also musste entlang des Riedbachs eine ganze Reihe hochgewachsener, aber umsturzgefährdeter Eschen fallen. Die Waldarbeiter sind laut Heitz am Freitagmorgen angerückt, und um 10 Uhr waren alle markierten Bäume gefällt. Das Holz wird aufgestapelt und der Natur überlassen. Dass es höchste Zeit war, hat der Revierleiter festgestellt: "Bei einem Baum ist die Krone zerbröselt." Zum bekannten Eschentriebsterben kommt, so Heitz, die Stammfuß-Nekrose, die ebenfalls durch einen Pilz verursacht wird: "Der Stamm bricht einfach durch." Dass ein Baum umstürzen könne, sei für Spaziergänger nicht auf den ersten Blick zu sehen, sagt der Förster: "Im Frühjahr und Sommer sieht er grün aus."