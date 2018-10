Geislingen Knapp 500 kommen zur Börse

Balingen-Engstlatt. Knapp 500 Besucher sind bei der Kinderbörse in der Turn- und Festhalle Engstlatt gezählt worden. Dort hat am Samstag wieder die vom Verein "Glückskinder" im halbjährlichen Turnus organisierte Kinderbörse stattgefunden. 90 Anbieter boten dabei insgesamt rund 6000 verschiedene Artikel an.