Schulgemeinschaft Geislingen Kleiner Heuberg Erster Corona-Fall an der Gemeinschaftsschule

Der erste bestätigte Corona-Fall ist an der Gemeinschaftsschule Kleiner Heuberg aufgetreten. Acht Monate in der Pandemie lagen da bereits hinter der Rektorin Ute Hausch, ihrem Kollegium und den 198 Schülern. In unserem (SB+)Artikel lesen Sie mehr darüber, wie die Schulgemeinschaft in Geislingen und Rosenfeld bisher durch die Krise gekommen ist.