Geislingen Kitas sind gut auf den Lockdown vorbereitet

"Dass die Kitas und Schulen geschlossen werden, zeichnete sich ja leider ab", sagt Daniela Hatzenbühler, die Leiterin des katholischen Kindergartens St. Michael in Geislingen. Es sei schade, dass diese harte Maßnahme angeordnet werden musste, doch die Erwachsenen sollten mit der Situation so gelassen umgehen wie viele Kinder: "Heute hat ein Junge zu mir gesagt, ›echt blöd, aber jetzt ist es halt so, ich kann auch mal zu Hause bleiben‹."

Klarheit und Sicherheit

In St. Michael habe man Wert darauf gelegt, den Kindern Klarheit und Sicherheit zu geben, sagt Hatzenbühler. Das wurde in den jahreszeitlichen Rahmen des Advents eingebettet: "In unsere Weihnachtsgeschichten im Advent sind Erzählungen und Erklärungen mit eingeflossen. In unserem Haus wohnen nämlich seit langem drei kleine Adventswichtel, die mit viel Gespür für die Kinder deren Fragen beantworten. Zum Beispiel: Wie geht man mit der Angst um? Wie kann man sich nahe sein, ohne sich nahe zu sein?" Am letzten regulären Tag haben die Kinder auch Weihnachtspost mit einem besonderen Bild nach Hause bekommen.

Gut vorbereitet sind auch die Kita Pusteblume und der Naturkindergarten Schopflenwald: "Gemeinsam mit meinem pädagogischen Team haben wir Gruppenkonzepte entwickelt, die unter Pandemiebedingungen lebbar sind", berichtet deren Leiterin Katja Ruoff.

Gesundheits- und Schutzkonzept

In Treffen mit der Stadtverwaltung stimme man die organisatorische Arbeit auf die jeweils aktuellen politischen Entscheidungen ab. "Dabei sind das Wohl unserer anvertrauten Kinder, aber auch das Wohl und der Schutz unserer Beschäftigten von größter Bedeutung." Für Pusteblume und Schopflenwald sei ein Gesundheits- und Schutzkonzept entstanden, das es ermögliche, auch bei Einhaltung der Hygieneregeln weiterhin weitestmöglich gemäß der pädagogischen Konzeption der Kita zu arbeiten.

Als sich der neuerliche Lockdown abzeichnete, habe man früh die Eltern informiert und die Notbetreuung organisiert, berichtet Ruoff weiter. "Mit den Kindern haben wir das Thema in den einzelnen Gruppen altersentsprechend aufgegriffen und zum Beispiel im Adventskreis unsere Überraschungstüten für die Adventskinder am letzten Tag verteilt, so dass die Kinder diese zuhause öffnen dürfen." Auch selbst gemachte Weihnachtsgeschenke für die Eltern wurden ihnen mitgeben. "Am letzten Tag vor der Kitaschließung haben wir uns in den Gruppen im gemeinsamen Kreis verabschiedet."

Nicht alles, was in den bis Weihnachten verbleibenden Tagen ursprünglich geplant gewesen ist, konnte so aufgefangen werden. So fallen etwa die gemeinsamen Weihnachtsfeiern aus.

In St. Michael wird mit wenigen Beteiligten gefeiert. Falls das Christkind dabei Geschenke unterm Baum ablegt, sollen diese im neuen Jahr gemeinsam geöffnet werden, sobald das katholische Familienzentrum wieder öffnen darf. Die beiden städtischen Kitas wollen die eigene Smartphone-App nutzen, um den Familien Angebote für die Vorweihnachtszeit zu machen. Die Kita Regenbogen will täglich eine Weihnachtsgeschichte verschicken und es soll eine Überraschung für alle Kinder geben.

Online in Kontakt bleiben

Für die Pusteblume-Kinder öffnet sich bis Weihnachten jeden Tag ein virtuelles Adventstürchen. "Außerdem gestalten wir Videosequenzen für die Kinder, in denen Mitmachspiele, Geschichten und Fingerspiele angeboten werden", sagt Katja Ruoff.

Smartphone und Social Media sind für die Einrichtungen allgemein der schnellste Weg, um während des Lockdowns mit den Familien in Kontakt zu bleiben. Bereits während der ersten langen Schließung sei es gelungen, mit der Kita-App alle Eltern stets aktuell zu informieren, sagt Tanja Schick.

Der persönliche Kontakt zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften für Fragen, Nöte und Austausch sei aber weiterhin möglich, unterstreicht Katja Ruoff: entweder telefonisch oder im direkten Elterngespräche, unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.

St. Michael nutzt neben der Kita-App Homepage, Facebook und Instagram als Kommunikationswege. Viele Aktionen wurden bereits im Vorfeld besprochen, sagt Daniela Hatzenbühler: etwa das gemeinsame Schmücken des Christbaums vor der Kirche mit den städtischen Kitas, die Gestaltung von Weihnachtskrippen gemeinsam mit dem Kindergottesteam von St. Ulrich und das Gestalten des eigenen Weihnachtsbaums mit Wunschkugeln.

Erfahrungen im Frühjahr und Sommer gesammelt

Die Mitarbeiterinnen der Kitas stehen vor vielen organisatorischen, pädagogischen, kommunikativen und hygienischen Herausforderungen im neuerlichen Lockdown. Doch sie profitieren von den Erfahrungen, die sie im Frühjahr und Sommer gesammelt haben.

In der Pusteblume habe das Team damals neue Wege der Zusammenarbeit erprobt, sagt Katja Ruoff: "So arbeiten wir viel in Kleinteams und nutzen Medien wie unsere Kita-Info-App, Plattformen zum Online-Dialog oder E-Mail, um auch im Groß-Team in Kontakt zu bleiben."

Auf diesen Wegen überlegen sich die Teams der drei Kitas auch gemeinsame Aktionen für alle Familien. So ist etwa die Idee für das gemeinsame Schmücken der Weihnachtsbäume in Geislingen, Erlaheim und Binsdorf entstanden. Die ersten Kugeln und Dekorationen hängen bereits.

"Die Reflexion der ersten Corona-Phase und die Rückmeldungen der Eltern haben uns gezeigt, worauf es in dieser Zeit besonders ankommt", blickt Tanja Schick zurück: Für die Kinder sei besonders wichtig, dass ihr Alltag möglichst konstant und strukturiert weitergehe.

"Es ist für uns alle keine neue Situation, sondern eher eine Herausforderung, mit welcher wir umzugehen wissen", ist die Regenbogen-Leiterin zuversichtlich. "Keine Sorge, wir werden das auch dieses Mal gemeinsam schaffen", macht sie Familien und Mitarbeiterinnen Mut.

Ähnlich optimistisch äußert sich Daniela Hatzenbühler. Sie habe beim ersten Lockdown Sicherheit gewonnen, dass die Situation irgendwann vorbei gehe: "Ich glaube, es ist sehr wichtig für die Kinder und für die Familien, etwas Ruhe einkehren zu lassen. Etwas Ruhe und ganz viel Zuversicht." Genau das mache ja auch die Weihnachtszeit aus.

Notbetreuung steht

An den bis Weihnachten verbleibenden Tagen werden nur noch jene Kinder die drei Kitas besuchen, die einen Platz in der Notbetreuung erhalten. In der Pusteblume waren beispielsweise bis Donnerstagmorgen zehn Anmeldungen dafür eingegangen. Dieselbe Zahl meldet auch St. Michael, wenngleich die Kita-Leiterin damit rechnet, dass mehr Familien Notbetreuung in Anspruch nehmen werden, falls der Lockdown länger andauert als bis zum 10. Januar.

Anspruch darauf haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte oder ein alleinerziehender Elternteil vom Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Zudem haben Kinder, bei denen die Betreuung für ihr Kindeswohl notwendig ist, einen Anspruch. Für all diese sollen bei Bedarf Notbetreuungsplätze angeboten werden – deren Zahl ist nicht begrenzt.