Geislingen Kein Hoffnungsschimmer für die Erlaheimer Narren

Geislingen-Erlaheim. Am kommenden Samstag sollte eigentlich der Showtanz in der Mehrzweckhalle stattfinden, als erste große Veranstaltung der diesjährigen Erlaheimer Fasnet. So steht es am Mittwoch noch immer auf der Homepage der Stadt Geislingen zu lesen.

Doch das ist falsch: Der kommissarische Vorsitzende Matthias Zirkel hat die Show längst abgesagt (wir haben berichtet). Stattdessen ist für jenen Abend die Mitgliederversammlung anberaumt.

Bei dieser soll ein neuer Vorstand gewählt werden, mit einem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und einem Kassierer. Zirkel sagt, er würde den Vorsitz übernehmen – aber nur, wenn auch die beiden anderen, wichtigen Ämtern besetzt würden.