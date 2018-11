Geislingen Kameras zählen den Durchgangsverkehr

Doch das wird sich nun ändern: Das Stadtplanungsbüro Kölz aus Ludwigsburg hat diese Woche am Ortsausgang Richtung Balingen automatische Kameras aufgestellt, die das Verkehrsaufkommen an dieser Stelle messen sollen, um aktuelle Daten zu gewinnen. Die Zählung von Fahrzeugen läuft an zwei Tagen, um eine vollständige 24-Stunden-Messung zu erhalten.

Stadtentwicklung im Blick

Die so gewonnenen, validen Zahlen werden nicht zuletzt mittelfristig eine Rolle bei der Neugestaltung der Vorstadtstraße spielen: Die Planungsgruppe Kölz hatte bereits 2012 im Auftrag der Stadt erste Überlegungen angestellt, ob an der Kreuzung vor der Kirche St. Ulrich ein Kreisverkehr gebaut werden könnte. Und die Aufwertung der "Visitenkarte" Geislingens zwischen Kleider-Müller und Brückenstraße ist im Rahmen des Stadtentwicklungs- und Einzelhandelskonzepts bis 2030 ein zentrales Element.