Geislingen Junge Leute prügeln sich vor dem Kino

Im Laufe der Schlägerei kamen aus den jeweiligen Freundeskreisen immer mehr Personen dazu, sodass sich laut Zeugenaussagen 30 bis 40 Menschen an der Auseinandersetzung beteiligten. Hierbei kam in mindestens einem Fall auch ein Schlagstock zum Einsatz.

Die alarmierten Polizeistreifen trafen noch mehrere Beteiligte der Auseinandersetzung im Bereich der Sonnenstraße und in angrenzenden Straßen an und kontrollierten sie. Kein Beteiligter wurde so schwer verletzt, dass eine ärztliche Behandlung notwendig gewesen wäre. Das Polizeirevier Albstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.