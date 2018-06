Geislingen Junge Kicker löchern Profi Kath

Von Schüssen über Dribblings bis hin zu Kopfbällen: Jeder wichtige Bereich des Fußballs konnte an verschiedenen Stationen erkundet und ausprobiert werden. Nachmittags wurde zusätzlich ein Kleinfeldturnier mit Rundumbande veranstaltet, bei dem Freizeitmannschaften in knackigen Duellen um den ersten Platz kämpften.

Höhepunkt des WM-Tags war der Besuch des aus Balingen stammenden Bundesliga-Kickers Florian Kath. In einem Interview wurde der Profifußballer von zwei Spielern der ersten Mannschaft über seinen sportlichen Werdegang ausgefragt. Kath erzählte von seiner schulischen Laufbahn, seinen ersten Trainings in höheren Ligen und wie er letztendlich beim SC Freiburg gelandet ist. Auch die Kinder kamen zu Wort, und so musste Kath unter anderem beantworten, welche Farbe seine Kickschuhe haben, was er am liebsten isst und was für ein Auto er fährt. Zudem gab es noch wertvolle Tipps für die ambitionierten Nachwuchsfußballer, die sich brennend dafür interessierten, wie man am schnellsten in die Bundesliga kommt. Abschließend gab es noch eine Autogrammstunde und einen kleinen Spaßkick, bei dem sich die Kinder noch ein paar Tricks von Kath abschauen konnten.