Geislingen Jahressplitter

Engelbert Klaiber wird für 65 Jahre als Sänger der "Eintracht" Geislingen ausgezeichnet. Am 14. April findet das erste Wirtshaussingen im Geislinger "Hilare" statt. Ein Festakt bestärkt am 21. April die Städtepartnerschaft zwischen Geislingen, Ruoms und Treiso. Hinter der "Harmonie" nimmt am 9. Mai eine Stromtankstelle den Betrieb auf. An Fronleichnam wird in Binsdorf erstmals seit 50 Jahren wieder eine Marienstatue zur Prozession mitgetragen. Nach 28 Jahren hört Brigitte Wolpert als Binsdorfer Pfarramtssekretärin auf. Im Juni beginnt der Umbau des Warnberghof s zu einem Schau-Hühnerstall. Ebenfalls im Juni hört Helmut Gonser nach 28 Jahren als Vorstand der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld auf. Peter Ramsperger ist sein Nachfolger. 260 Fahrzeuge kommen am 10. Juni zum achten Erlaheimer Traktortreffen. Mitte Juni nistet sich der giftige Eichenprozessionsspinner in mehreren Bäumen im Geislinger Stadtgebiet ein. Die Seilbahn auf dem Geislinger Spielplatz Hung muss abgebaut werden. Zum fünften Mal findet in Geislingen am 23. und 24. Juni das Biker-Treffen "Thunderroad Rally" statt. Die katholische Gemeinde Geislingen feiert am 1. Juli das Jubiläum 90 Jahre St. Ulrich. Ebenfalls am 1. Juli feiert der Geislinger Motorradclub sein 40-jähriges Bestehen. Das Landratsamt untersagt dem Schützenverein Geislingen, sein Schützenfest am 7. und 8. Juli mit einem Lastenfallschirm zu überspannen. Der Maler Otto Beutter stirbt am 19. August mit 85 Jahren. Ein Maskierter überfällt am 23. August am hellichten Tag die Geislinger Tankstelle. Die Geislinger Albvereins-Ortsgruppe feiert am 14. Oktober 125-jähriges Bestehen. Im Juli hat sie für die Pflege der Sommerhalde den Kulturlandschaftspreis erhalten. Der Geislinger Kaninchenzuchtverein löst sich am 27. Oktober nach 84 Jahren auf. Ab dem 28. Oktober findet die 21. Geislinger Hobbykunstausstellung erstmals unter der Leitung von Ute Koch und Sabine Nohe statt. Ab 11. November wird in Geislingen der Duchgangsverkehr statistisch erfasst.