20 Mitglieder des Geislinger Albvereins haben bei Hossingen eine Wanderung unternommen. Von der Traufkante des Heimbergs hatten sie einen hervorragenden Blick auf Lautlingen und Ebingen. Beim Übergang zum Gräblesberg erzählte Wanderführer Wolfgang Müller aus dessen Geschichte. An einem schönen Aussichtspunkt auf dem Gräblesberg ging der Blick in Richtung Balingen. Auf der anderen Talseite wird die geologische Aktivität des "Grat" seit einigen Jahren elektronisch überwacht. Vorbei an einem Insektenhotel und einem abgestorbenen Baumstamm, Lebensraum des seltenen Alpenbocks, erreichten die Wanderer ihren Zielpunkt. Foto: Müller