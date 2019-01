Geislingen Im Einsatz für beide Kapellen

Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt war 2018 die Erneuerung der Bänke vor der Loreto-Kapelle. Diese Arbeit wurde von einer Fachfirma und von freiwilligen Helfern erledigt.

Auch deshalb bedankte sich der Vorsitzende Markus Vollmer bei den vielen Ehrenamtlichen, die in verschiedensten Bereichen tätig gewesen sind. So wurde beispielsweise in der Weihnachtszeit von der Mesnerin ein geschmückter Weihnachtsbaum mit einer Krippe in der Loreto-Kapelle aufgestellt, an der sich viele Menschen erfreuten. Weiter beteiligte sich der Verein an der Stadtputzete und an den Ferienspielen. Die teilnehmenden Kinder waren sehr interessiert an der Geschichte der Kapelle.

Die Schriftführerin Regine Abele-Nastold berichtete von weiteren Aktivitäten, etwa der jährlich stattfindenden Loreto-Wallfahrt: Viele Menschen besuchten im Sommer diese Veranstaltung und verbrachten besinnliche Stunden mit Gottesdienst, Kaffee, Kuchen und schöner Musik. Auch dabei waren viele Helferinnen beteiligt, die zum Gelingen dieses schönen Nachmittages beigetragen haben. Schatzmeister Ferdinand von Kleinsorgen informierte über die Ein- und Ausgaben des Vereins. Die Kassenprüfer Achim Ruetz und Paul Eber­hart bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung und schlugen die Entlastung vor.