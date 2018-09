Geislingen "Ich will jetzt das Schlossgespenst sehen!"

Geislingen. Erwartungsvoll trafen die zukünftigen Erstklässer im Hof des Geislinger Schlosses ein. Hubert Gulde von der Stadtverwaltung wartete bereits auf sie. "Ich will das Schlossgespenst sehen!" ruft der sechsjährige Nick gleich in die Runde. "Ich auch!", hallt es ihm von den anderen Kindern um ihn herum entgegen.

So schnell ging es jedoch nicht: Nachdem die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt waren, zog Gulde mit dem ersten Trupp erstmal durch den umliegenden Schlossgarten. In diesem erklärte er den Kindern, was es mit dem Gestaltungsstil des Barocks auf sich hat: "Damals war es so üblich, alles spiegelverkehrt zu bauen und zu bepflanzen. Deshalb sind alle Blumen, Bäume und Brunnen die ihr hier seht, genau so auch auf der anderen Seite", erzählt Gulde.

Anschließend ging es durch den rechten Eingang rein ins Schloss, hoch auf den Dachboden. Dort waren die Kinder dann etwas vorsichtiger, denn die meisten von ihnen wollten dem Schlossgespenst dann doch nicht begegnen. Deshalb waren viele der Schulstürmer froh, als sie auf der linken Seite des Wasserschlosses wieder die Treppen hinab stiegen, um den großen Festsaal zu besichtigen, der wegen des Umbaus der Schule gerade auch als Unterrichtsraum genutzt wird.