Geislingen-Binsdorf. Die Spannung steigt: In Stuttgart wird am morgigen Dienstag, 4. Dezember, der Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg vergeben. Eines der nominierten Unternehmen ist die Thomas Preuhs Holding aus Binsdorf. Mehr als 50 Firmen unterschiedlicher Größe und Branchen haben sich an dem renommierten Umweltwettbewerb beteiligt. Die Preuhs-Holding ist in der Kategorie "Industrieunternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitenden" vertreten. Gewürdigt wird mit dem Preis zum einen das Energie- und Gebäudekonzept der Unternehmensgruppe: Am Standort Binsdorf wird mehr Energie erzeugt als verbraucht. Aber auch die vielfältigen Umweltleistungen bei den einzelnen Firmen der Holding fanden Niederschlag in der Bewertung der Jury. Zu diesen Umweltschutzbemühungen zählen Investitionen, die den Verzicht auf große Mengen Chemikalien, Papier und Aluminiumschrauben ermöglichen. Die Begrenzung des Lieferverkehrs, regionale Partnerschaften, der Einsatz von E-Fahrzeugen und zahlreiche "weiche" Faktoren (E-Tankstelle, strikte Mülltrennung, interner Umweltwettbewerb und mehr) runden die Umweltanstrengungen ab. "Es ist wie im Sport", sagt Geschäftsführer Thomas Preuhs: "Wenn man im Finale steht, will man natürlich auch gewinnen. Sollte es nicht klappen, ist das aber kein Beinbruch. Alleine die Nominierung ist bereits eine große Anerkennung."