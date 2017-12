Geislingen Hohe Ausgaben für Bildung und Kinderbetreuung

Fraktionsübergreifend lobten die Gemeinderatsmitglieder, dass der Haushaltsplan für 2018 bereits früh vorgelegen habe und deshalb noch im alten Jahr darüber abgestimmt werden konnte. Die Sprecher aller vier Fraktionen mahnten jedoch in ihren Haushaltsreden übereinstimmend an, dass die Stadt in den kommenden Jahr die laufenden Kosten dämpfen müsse.

So wies Robert Schmid (Freie Wähler) darauf hin, dass jedes Jahr höhere Beträge für die Kinderbetreuung ausgegeben würden. Die Kosten überstiegen 2018 erstmals die Grenze von einer Million Euro.

Zwar seien die geplante Kreditaufnahme und die Reduzierung der Rücklagen "richtig und notwendig", weil damit die geplanten fast 8,1 Millionen Euro Investitionen bezahlt würden. Dennoch seien Kostensenkungen für den laufenden Betrieb erforderlich.