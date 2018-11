Geislingen Hochzeitsmesse in Schlossparkhalle verzückt

Im Mittelpunkt standen Farben und Schnitte jenseits der klassischen Hochzeitsmode. Während in den vergangenen Jahren besonders hautfarbene und schlichte Kombinationen den Markt bestimmten, wagen sich die Hersteller nun an trendige Farbtöne und extravaganten Schmuck. Die Experten vor Ort schworen insbesondere auf fuchsiafarbene und auch schwarze Hochzeitskleider für den anstehenden Frühling. Bei den Männern dominiert nach wie vor der klassische dunkelblaue Anzug, wobei sich der Trend auch hier auf beispielsweise olivfarbene Hemden ausweitet. Das Angebot erstreckt sich von romantisch-verspielt bis auffällig-opulent.

Nicht nur Hochzeitsmode stand im Fokus, sondern auch alles, was zur Hochzeitsplanung dazugehört. So präsentierten Juweliere edle Trauringe, lokale Konditoren entzückten mit Tortenkreationen, und Hochzeitsfotografen boten Beratung an.

Zur Messe erschienen vor allem junge Paare, deren Hochzeit bevorsteht. Auch werdende Schwiegerväter schlenderten durch die Halle, um Passendes für den Sohnemann herauszupicken. Die Veranstalter berieten auch in Sachen Abiball oder Festlichkeiten.