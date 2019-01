Geislingen Hochwasserschutz für die Schule

Außerdem ist laut Röcker eine "Durchgrünung" des Geländes vorgesehen: Neun zusätzliche Bäume sollen bei der Neugestaltung angepflanzt werden, außerdem verschiedene Bodendecker, Schilfgras und Bambus.

Nach einigen Rückfragen signalisierte das Gremium generelle Zustimmung zu den Plänen. Insgesamt rund 8000 Quadratmeter Fläche sind neu zu gestalten. Was genau das kosten wird, ist noch offen: Bis zu 1,1 Millionen Euro könnten es werden – oder aber etwas mehr als 900 000 Euro; letzteres in dem Fall, dass die Stadt den vierten Bauabschnitt zurückstellt und am derzeitigen Parkplatzangebot vorerst nichts ändert.

Genau dafür plädierte Bürgermeister Oliver Schmid: Zwar habe man ein großes Kollegium, aber in neue Parkplätze sollte man so wenig wie möglich investieren.