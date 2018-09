Geislingen Herbstliche Titel und deutscher Pop

Geislingen (wus). Die Schlossparkhalle wird auch in diesem Jahr Veranstaltungsort für das Konzert sein, das man als Leistungsschau des Geislinger Gesangvereins verstehen kann. Die Proben dafür laufen bereits seit geraumer Zeit, und auch in den bis zum Samstag, 20. Oktober, verbleibenden Wochen wollen die Sänger nicht untätig bleiben. So ist neben den regulären Übungsstunden für die drei auftretenden Chöre auch ein gemeinsamer Probennachmittag am Sonntag, 7. Oktober, eingeplant.

Das vorgesehene Programm zeigt sich zweigeteilt. Den ersten Teil werden die "Singing Birds" mit ihrer Dirigentin Carola Rösch eröffnen. Sie singen Lieder, die die fröhliche Seite des Herbsts musikalisch widerspiegeln.

Stimmung und Texte passen gut zur "dunklen" Jahreszeit