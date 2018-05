Geislingen Heimische Vogelarten und Insekten unterm Mikroskop

1987 wurde in der Universitätsstadt erstmals ein Laster zum rollenden Naturschutzlabor umgebaut. Das Ökomobil ist mit allem ausgestattet, was Neugier auf die Natur wecken, Zusammenhänge begreifbar machen und Eigeninitiative fördern soll. Es hatte seinerzeit eine Vorreiterrolle der mobilen Naturschutz- und Umweltbildung in Deutschland.

Seit vielen Jahren besucht das Ökomobil auch den Familienkindergarten in Geislingen. Die "Bärenkinder" haben sich dieses Jahr mit den heimischen Vogelarten beschäftigt. Sie konnten auf Sinneswegen im Wald viele Tiere entdecken. Der Höhepunkt war allerdings das Betrachten von Insekten durch das Mikroskop, vergrößert auf dem riesigen Bildschirm des Ökomobils.

Zwei Projekte beschäftigen die "Bärenkinder" derzeit: Die "Weltbeschützer" entdecken Natur und Umwelt rund um Geislingen, um dann Möglichkeiten für den Naturschutz zu suchen. Und die "Weltentdecker" machen sich auf, Länder und Kulturen rund um den Globus zu erforschen.