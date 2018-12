Geislingen Heimelige Atmosphäre herrscht an elf Ständen

"Elf Stände sind so der Durchschnitt in den vergangenen Jahren", weiß Erlaheims Ortsvorsteher Ewald Walter. "Wir haben einen festen Stamm, aber es kommen auch Jahr für Jahr ein, zwei neue Anbieter hinzu, ein, zwei andere fallen weg. Vom Platz her könnten wir noch vier, fünf mehr Stände unterbringen. Aber das möchten wir gar nicht unbedingt, weil wir die gemütliche, heimelige Atmosphäre beibehalten wollen."

Die Organisatorinnen von H15 bevorzugen Aussteller aus Erlaheim, Binsdorf und Geislingen. Diesmal hatte aber auch eine Klasse des Gymnasiums Balingen einen Stand in der Hühlestraße. Höhepunkt war auch in diesem Jahr wieder der Einzug der Heiligen Lucia, diesmal verkörpert durch die Erlaheimerin Nicole Schädle, begleitet von Gefolge und Kindern. Sie kam vom "Winkel" herunter und verteilte Lucia-Kekse an die Kinder. Aus dem Dachfenster der Kulturscheune sang Fred Weckenmann das Lucia-Lied.

Die Vorsitzende des Trägervereins, Uschi Haller, las die Geschichte der Heiligen Lucia vor, die immer mit einem Lichterkranz auftrat und deren Namen übersetzt "die Leuchtende" bedeutet. Die Märtyrerin, die besonders in Schweden mit einem Lichterfest verehrt wird, sah es als ihre Bestimmung an, Armen, Kranken und Obdachlosen und Verfolgten zu helfen. Nachdem Lucia sich entschied die Hochzeit mit ihrem heidnischen Verlobten abzusagen, um ihr Leben Jesus zu widmen, wurde sie von ihrem Verlobten an den Präfekten verraten und anschließend ermordet.