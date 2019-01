Geislingen H15 für Kleinkunst mehr als ein Geheimtipp

Einen vierstündigen "Wohlfühlnachmittag für Frauen" bietet Birgit Stehle am Samstag, 23. März, ab 14 Uhr an. Dieser beinhaltet einen Begrüßungscocktail, eine Bewegungseinheit, einen Massage-Schnupperkurs, Übungen zur Entspannung und Gute-Laune-Snacks. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 07428/9 45 22 89 möglich. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 25 Euro.

Gleich an zwei Abenden hintereinander gastieren Schwergewichte der schwäbischen Mundart-Comedy in Erlaheim: Die "Kächeles" Ute Landenberger und Michael Willkommen stehen am Freitag und Samstag, 12. und 13. April, gemeinsam auf der H15-Bühne und spielen ihr neues Programm "Dorftratsch deluxe". Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Einen Acrylmalkurs für Anfänger und Fortgeschrittene bietet Dany Neuhoff an den Freitagen 10. und 17. Mai an. Anmeldungen sind unter Telefon 07428/94 11 47 möglich. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 30 Euro inklusive Material.

"Supertussies packen aus" ist der Titel des Programms, mit dem die Kabarettistin Rena Schwarz am Samstag, 25. Mai, in der Kulturscheune auftritt. Im charmanten und fiesen Typenkabarett geht es um Kampfhunde, Mutterglück und andere Katastrophen. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

Mit der Komödie "Zwischen Happy und End" von Nici Neiss und Cordula Polster gastiert das "Theater unter der Laterne" am Samstag, 29. Juni, in Erlaheim. Der gealterte Filmstar Roswitha liegt darin mit gebrochenem Bein auf dem Sofa. Ihre Schwester kommt aus der tiefsten Provinz. Die elterliche Bäckerei ist durch ein Hochwasser vernichtet. Und Roswitha hat Schulden. Pfleger Manuel trainiert mit den beiden Damen für eine Fernsehsendung – und prompt nehmen die Dinge eine verblüffende Wendung. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Karten gibt es für die meisten Termine im Vorverkauf ab etwa vier Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung: in Erlaheim bei "Helenes Herzstück", in Binsdorf im "Dorflädle" und in Geislingen im Bürgerbüro.

Weitere Informationen: www.kulturscheune-erlaheim.de