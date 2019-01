Geislingen "Gottseidank" ist das Ende nah

Optisch sei die hellere Gestaltung, beispielsweise des Atriums, "ein Quantensprung". Manche Einrichtungsgegenstände, etwa Tafeln und Bildschirme für das digitale Brett, seien bereits installiert. Die Reinigung des Gebäudes laufe, und die meisten Gewerke sollten diese Woche abgeschlossen sein.

Kommende Woche beginnt der Umzug der in Geislingen unterrichteten Klassen, des Kollegiums, Rektorats und Sekretariats aus ihren Provisorien im Schloss sowie dem Pavillon. Für sieht geht es in die komplett neu gestalteten Räume im Hauptbau. Montag, 4. Februar, soll dort der erste Unterrichtstag sein.

Doch der vierte und letzte Bauabschnitt der mehr als zehn Millionen teuren Modernisierung rückt bereits in den Blick. Der Gemeinderat hat am Mittwoch den ersten Handwerkerauftrag vergeben: Für rund 30 000 Euro wird ein Stuttgarter Unternehmen Abbrucharbeiten und die Schadstoffentsorgung in den Räumen der Grundschule am Schlossgarten erledigen. Nach den Fasnetsferien soll es damit losgehen.