Geislingen Gotteslob erklingt im Sambarhythmus

Geislingen-Binsdorf. Unter dem Motto "Dunkles Holz und helle Stimmen" präsentierte das Quartett gemeinsam mit dem Katholischen Kirchenchor aus Hausen am Tann überwiegend moderne Werke, die die zahlreichen Zuhörer mit virtuosen Klängen beeindruckten.

Klassisch begann das Klarinettenquartett mit Sabrina Michelfeit, Rebekka Ruth, Tobias Neher und Peter Kuptz das Programm mit dem ersten Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts Serenade in G-Dur "Eine kleine Nachtmusik". Die vier Musiker boten das bekannte Werk in bestem Zusammenklang. Ebenso virtuos schloss sich die "Fuge in g-moll" von Johann Sebastian Bach an, bei der das Quartett einen nahezu orchestralen Klang entwickelte und die Struktur der Fuge transparent hörbar machte.

Mit der Komposition "Chignon" von Satoshi Yagisawa schloss sich ein modernes Werk an, das zu den nachfolgenden Beiträgen des Kirchenchors überleitete, der sich mit modernen zeitgenössischen Werken präsentierte.