Geislingen Geschichte von Tiago Thema bei "Stern TV"

Noch mehr Bekanntheit über die Grenzen der Region hinaus soll Tiagos Fall schon bald über das Fernsehen erlangen. "Am Mittwoch sind wir bei 'Stern TV' zu Gast", sagt Tiagos Mutter. "Um 22.15 Uhr könnt ihr uns dort sehen. Unbedingt einschalten", schreibt sie auf der Facebookseite für ihren Sohn, die "Tiago - FightforHope" heißt.

Doch auch für den Fall, dass Tiagos Kampf für die Hoffnung nicht endet wie geplant, muss vorgesorgt werden. Was also passiert mit den Spenden, wenn die zwei Millionen Euro nicht erreicht werden, die das Medikament Zolgensma kostet, das Tiago helfen könnte? "Für zwei Jahre können wir das Geld in Hilfsmittel für Tiagos Pflege oder Therapien investieren. Und danach überlegen wir uns, was mit dem Rest passiert", erklärt de Freitas. "Er könnte anderen Betroffenen zu Gute kommen oder wir investieren ihn in die Forschung."