Geislingen Genügend Betreuungsplätze für die Jüngsten

Was die Belegungszahlen in den Kindertagesstätten angeht, so ist die Auslastung in der Kita Pusteblume derzeit bei 88 Prozent, in der Kita Regenbogen bei 78 Prozent. Einzig der Kindergarten St. Michael ist derzeit zu 100 Prozent ausgelastet. Die durchschnittliche Auslastung der Kindertagesstätten betrug zum 1. Juni 89 Prozent.

Die Kita Pusteblume hat mit Eröffnung des Wald- und Naturkindergartens eine Betriebserlaubnis für 102 Plätze, die Kita Regenbogen für 80 Plätze und der Kindergarten St. Michael für 88 Plätze.

Die Kommune sei der Hauptkostenträger, betonte Mall. Für die Stadt Geislingen bedeute das Ausgaben von 400 000 bis 430 000 Euro im Jahr.