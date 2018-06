Geislingen Gemütlicher Platz

2016 hatte der Verein auf der Grünfläche am Stadtplatz zusammen mit dem Kindergarten eine Linde gepflanzt. Diese erinnert an Königin Katharina, die sich vor 200 Jahren gegen die Hungersnot in Württemberg einsetzte.

Die neue Bank soll ein zentraler Platz werden, an dem sich Junge und Alte hinsetzen und sich treffen können. Geplant und konstruiert wurde die sechseckige Rundbank von Andreas Schreijäg. Zusammen mit den Mitgliedern des Albvereins hat er die Holzbretter mehrmals gestrichen und bearbeitet.

Die Bank steht auf Luftkammerplatten, die für die Baumstandortsanierung geeignet sind. Am Samstag, 23. Juni, sollen die Bank und der Treffpunkt bei der Katharienenlinde eingeweiht werden. Beginn ist um 16 Uhr. Der Albverein bewirtet.