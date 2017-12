Geislingen Gemeinsam sind sie 245 Jahre im Dienst der Kirchenmusik

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurde Markus Maucher geehrt. 20 Jahre halten Angelika Stehle, Günter Blumenschein und Andreas Gulde dem Chor bereits die Treue. Susanne Schenk kann auf 25 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. 30 Jahre sind Ute Koch und Michael Amann aktiv. Eli Frank ist seit 40 Jahren Mitglied.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Edith Gulde geehrt. Sie erhielt als besondere Auszeichnung den Ehrenbrief von Bischof Gebhard Fürst.

An das offizielle Programm der Cäcilienfeier schlossen sich ein paar Stunden in froher Runde an.