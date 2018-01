Geislingen Geldstrafe für üble Schläge an der Fasnet

Trotz sich widersprechender Zeugenaussagen sah es Amtsrichterin Kurs als erwiesen an, dass der 36-Jährige seinen Kontrahenten nach mehreren verbalen Auseinandersetzungen am Rosenmontagabend 2017 nahe der "Blaulicht-Bar" des Geislinger DRK auch körperlich attackiert hatte. Der Mann erlitt Platzwundern am Kopf und im Gesicht, die Lippe musste genäht werden. Zwei Wochen lang war der 26-Jährige krankgeschrieben.

Täter und Opfer kannten sich: Beide sind Mitglied der Geislinger Feuerwehr, einer in einer Ortsteilabteilung. Kameraden aber waren sie außerhalb dieses Engagements nicht: Der 26-Jährige soll über die finanzielle Lage des Älteren sowie über dessen Pachtzahlungen für landwirtschaftliche Flächen ebenso Gerüchte gestreut haben wie darüber, dass er mit dessen Schwester an einem bestimmten Tag zusammen gewesen sei.

Das führte am 27. Februar 2017 zunächst zu verbalen Streitereien im Feuerwehrhaus Geislingen, wo der 36-Jährige Dienst tat und der 26-Jährige als Gast war. In der Folge eskalierte die Situation nahe der "Blaulicht-Bar", wohin der 26-Jährige sich nach den Auseinandersetzungen aufgemacht hatte: Er habe, so schilderte er es vor Gericht, plötzlich Schreie und dann einen Schlag von hinten gegen den Oberkörper erhalten, der ihn zu Boden gehen ließ. Dann habe er weitere Schläge verpasst bekommen, bis die Freundin, die mit ihm unterwegs war, sich schützend auf ihn warf. Der Angeklagte gab die Auseinandersetzung zu, diese sei verbal "sehr derb" verlaufen, auch habe er den 26-Jährigen am Kragen gepackt. Er bestritt allerdings, zugeschlagen zu haben – die Verletzungen habe sich der 26-Jährige vielmehr dadurch zugezogen, dass er zu Boden gefallen sei. Das konnte und wollte Richterin Kurz nicht glauben: Die Vielzahl der Verletzungen könne man sich durch nur einen Sturz nicht zuziehen.