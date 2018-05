Die Sieger des Bücherquiz sind nun in der Geislinger Stadtbücherei geehrt worden. Leiterin Bettina Acker war mit vielen Päckchen gerüstet, um gemeinsam mit Bürgermeister Oliver Schmid den Siegern ihre Gewinne zu überreichen. Jeder der 36 Schüler im Alter von neun bis zwölf Jahren hatte die Möglichkeit, ein Buch und Gummibärchen zu gewinnen; zusätzlich bestand die Chance für die Erstplatzierten auf Gutscheine für das Freibad und das Kino. Die Ziehung der einzelnen Gewinner und deren Reihenfolge wurde durch Thorben Frommer entschieden, der in diesem Jahr die verantwortungsvolle Tätigkeit der "Glücksfee" übernahm. Das Team der Bücherei hat sich wieder sehr über die rege Teilnahme am Quiz zum Welttag des Buches gefreut. Foto: Müller