Strahlend blauen Himmel, guter Schnee und bestens präparierte Pisten haben die Mitglieder der Skikameradschaft Geislingen beim Familienwochenende genossen. Die Ski- und Snowboardfahrer fanden in den Skigebieten Diedamskopf und Damüls/Mellau Pisten in allen Schwierigkeitsgraden. Rund um Bezau waren die Tourengeher und Spaziergänger unterwegs, so dass für jeden etwas geboten war. Das Quartier wurde in Bezau bezogen. Auch die Geselligkeit kam an beiden Abenden nicht zu kurz. Für Jung und Alt war etwas geboten, so beim Tischtennisspiel oder im Wellnessbereich. Mit vielen schönen Eindrücken trat die Gruppe wieder die Heimreise an. Die nächsten Ausfahrten gehen, je nach Schneelage, erneut in den Bregenzer Wald. Foto: Privat