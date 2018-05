Geislingen Geislinger Riedbachhexen ehren Gründungsmitglieder

Geislingen. Die Vorsitzende Jaqueline Wahr gab einen Überblick über die Mitgliederzahlen und ihre Stellvertreterin Maike Straub präsentierte den Jahresrückblick mit Bildern. In der vergangenen Fasnetssaison standen zwölf Termine auf dem Fahrplan, davon fünf Umzüge und sieben Abendveranstaltungen. Außerdem gab es erstmals eine Winterwanderung.

Zum Gelingen der örtlichen Fasnet und dem Ringumzug der Narrenzunft haben die Riedbachhexen mit dem "Hexenkessel" beigetragen, in dem am Fasnetssamstag die Taufe der Hexen-Neulinge stattfand. Für fünfjährige Mitgliedschaft ehrte Maike Straub die Gründungsmitglieder Carolin Weber, Nicole Weber, Nicole Kotz, Nicole Scherer, Elena Holm, Sandra Holm, Sarina Schluck sowie Jaqueline Wahr. Die Vorsitzende überreichte an Maike Straub ein besticktes Handtuch in den Vereinsfarben. Zur "Turbohex" 2018 wurden acht Mitglieder ernannt. Schriftführerin Joanna Stuber berichtete über die Ausschusssitzungen. Kassenchef Andreas Schuck stellte die finanzielle Lage vor. Durch die Veranstaltungen im Hexenkessel und der Teilnahme am Adventsmarkt sei ein Überschuss erwirtschaftet worden. Somit habe der Vorstand den Mitgliedern weiterhin einen kostenlosen Bus-Transfer gewährt.

Bei den Wahlen wurde die Vorsitzende Jaqueline Wahr für zwei Jahre im Amt bestätigt. Ebenso wiedergewählt wurden die stellvertretende Vorsitzende Maike Straub, Kassenchef Andreas Schuck und Schriftführerin Joanna Stuber. Neu in den Ausschuss gewählt wurde Frank Widmann. Ebenso dem Ausschuss gehören Häswartin Bianca Müller, Wagenteam-Leiter Christoph Stuber, IT-Hex Christina Claaßen, Getränkewart Felix Beck, Arbeitseinsatzleiterin Sabrina Schick und die Auftritts-Beauftragte Sabrina Schmidt an. Zu Kassenprüfern wurden Marc Emmert und Annika Vosgerau gewählt. Jaqueline Wahr und Maike Straub bedankten sich bei den ausgeschiedenen Ausschuss-Mitgliedern Nicole Scherer, Nicole Kotz sowie Kassenprüfer Karl Weber.