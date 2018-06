Einen Ausflug zur Rothaus-Brauerei haben die Sänger des Geislinger katholischen Kirchenchors St. Ulrich unternommen. Zunächst erfuhren die Geislinger bei einer Führung allerhand Interessantes rund um das bekannte Rothaus-Bier. Nach dem Mittagessen in der Brauereigaststätte ging es mit dem Rothausexpress nach Schluchsee, von wo aus eine Rundfahrt über den See startete. Wieder in Schluchsee angekommen, nutzen einige noch die freie Zeit, um der Kirche St. Nikolaus einen Besuch abzustatten. Anschließend ging es mit dem Bus wieder zurück nach Geislingen, wo die Sängerinnen und Sänger den Tag im "Hilare" gemeinsam ausklingen ließen. Foto: Privat