Geislingen Geislinger Katholiken feiern Weihnachten

Geislingen. Am Heiligen Abend fanden in diesem Jahr zwei Krippenfeiern statt, um möglichst vielen Gläubigen den Besuch dieser Einstimmung auf das Weihnachtsfest zu ermöglichen. Die Familien Frank, Haug, Herter und Maier hatten zuvor lange nach einer Möglichkeit gesucht, die Krippenfeier trotz der wegen Corona geltenden Einschränkungen feiern zu können und sich dann für eine Multimedia-Aufführung entschieden: Es wurden Fotos der Krippenfeier aus dem vergangenen Jahr gezeigt, dazu die Weihnachtsgeschichte in kindgerechter Form mit verschiedenen Sprechern vorgelesen. Umrahmt wurde die Feier mit Liedern aus einem Weihnachtsmusical für Kinder.