Bereits am Samstagabend ist das diesjährige Geislinger Fischerfest eröffnet worden. Vor zahlreichen Besuchern spielte die Geislinger Bauernkapelle zur Unterhaltung auf. Eine Attraktion war die Fischerbar, die 40 Liköre zur Auswahl bot. Wie jedes Jahr war das Glücksrad im Einsatz. Am Sonntag konnten Gastfischer bereits ab 7 Uhr ihre Angeln auswerfen. Um 10 Uhr begann ein Frühschoppen. Eine traditionelle Speisekarte sowie ein reichhaltiges Kuchenbuffet wurden angeboten. Das Wetter spielte mit und die Gäste genossen das Fischerfest in vollen Zügen. Foto: Schreiber