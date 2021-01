Geislingen Geislinger Einzelhandel und Schule leiden unter hartem Lockdown

"Im Moment kann keiner absehen, wie lange das noch so weiter gehen soll", ärgert sich der Geislinger HGV-Vorsitzende Peter Schlecht. Er persönlich findet es nicht in Ordnung, dass "Lebensmitteldiscounter weiterhin ihre Bekleidungsartikel verkaufen dürfen, während alle anderen Modegeschäfte geschlossen sind". Auch in Kleidungsgeschäften könne man die erforderlichen Hygienemaßnahmen wie Abstandsregeln ohne Probleme einhalten. "Ich hoffe, dass besonders die kleineren Geschäfte im Ort das durchhalten und alle durch diese Krise kommen", so der HGV-Vorsitzende weiter.