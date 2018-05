Elf Geislinger Erwachsene und 13 Kinder sowie Jugendliche zwischen vier und 17 Jahren haben ein schönes und erlebnisreiches Wochenende am Schluchsee erlebt. Nach der Übernachtung in der Jugendherberge Seebrugg ging es mit dem Bus nach Schluchsee, um von dort zur Wanderung auf dem Jägersteig aufzubrechen. Dabei prallten zwei Welten aufeinander: zum einen die einsamen und schmalen Pfade in den Wäldern mit einmaligen Aussichten, zum anderen der vielbegangene Weg entlang des Seeufers. Am zweiten Wandertag stand eine kleine Rundwanderung zum 35 Meter hohen Riesenbühlturm mit fantastischem Ausblick auf dem Programm. Foto: Burkowski