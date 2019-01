Geislingen Für den Kraftakt wird sehr viel Geld benötigt

Geislingen-Binsdorf. Dass der Termin mit dem Landesdenkmalamt für die geplante Sanierung wichtig ist, war den Vertretern der Kirchengemeinde, den Architekten Timo Raible und Isabel David sowie Ralf Schneider vom Bischöflichen Bauamt in Rottenburg bewusst. Es ging nicht nur um die rein fachliche Beurteilung der Maßnahme durch die Konservatoren, sondern auch um viel Geld.

Das Landesamt für Denkmalpflege war in großer Besetzung aus Tübingen und Esslingen angereist, allen voran die Leiterin des Abteilungsbereiches Bau- und Kunstdenkmalpflege, Ulrike Plate. Sie zeigte sich beeindruckt von der noch in weiten Teilen original erhaltenen baulichen Anlage mit Spuren aus der Zeit vom Mittelalter bis ins frühe 20. Jahrhundert, von der inhaltlichen Aufbereitung des Projekts in zahlreichen, detaillierten Gutachten und der vorbildlichen Vorgehensweise des Kirchengemeinderats.

Binsdorf hat laut Ralf Schneider durch die vom Bischöflichen Bauamt geleitete Projektaufbereitung einen beachtlichen Wertzuwachs in denkmalpflegerischer Hinsicht erfahren. Dies zeige sich nicht nur in der beantragten Eintragung ins Denkmalbuchs Baden-Württembergs als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung, sondern auch in der Beantragung als Denkmal von nationaler Bedeutung. Zudem ist Binsdorf aufgrund seiner wechselvollen Geschichte mit mehreren Stadtbränden in den Fokus der städtebaulichen Denkmalpflege gerückt.