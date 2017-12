Geislingen Frischwasser teurer, Abwasser billiger

Und auch die Abwassergebühr wird absehbar 2019 wiederum steigen müssen. Vor diesem Hintergrund stellte Hans-Jürgen Weger, Fraktionssprecher der Aktiven Bürger, den Antrag, den Frischwasserpreis für 2018 gleich auf 3,04 Euro je Kubikmeter festzusetzen. Damit strebe man Konstanz bei den Gebühren an, und man übersteige die Kostendeckung ein wenig – was das KAG erlaubt –, wodurch die Gebühren 2019 keinen ganz so großen Sprung nach oben machen sollen. Dieser Antrag fand im Gremium Unterstützung und wurde einstimmig angenommen.

Die Gebühr für Niederschlagswasser wird ebenfalls reduziert: Sie sinkt von 40 auf 29 Cent je Quadratmeter versiegelter Grundstücksfläche.