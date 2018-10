Geislingen Fotovoltaik auf städtischem Grund

Geislingen. Nachdem ursprünglich eine Installation auf dem renaturierten Teil der Erddeponie "Kellerle" angedacht war, sind nun mehrere andere Optionen in den Blick gerückt – bislang allerdings noch nicht öffentlich diskutiert worden. "Eine Fläche im Außenbereich" werde derzeit favorisiert – das zumindest bestätigt Bürgermeister Oliver Schmid. Er will aber weder dem Geislinger Gemeinderat noch dem Regionalverband Neckar-Alb vorgreifen. Diese entscheiden letztlich, was erlaubt ist und was eventuell tatsächlich gebaut wird.

In Frage kämen möglicherweise städtische Wiesen bei der Mehrzweckhalle zwischen Binsdorf und Erlaheim. Dort, wie auch auf anderen Flächen außerhalb der städtischen Bebauung, könnte eine Fotovoltaik-Anlage stehen.

Das Problem: Flächen im Außenbereich rund um Geislingen, Binsdorf und Erlaheim liegen nach dem geltenden Regionalplan aus dem Jahr 2013 fast immer in "Grünzügen" oder "Grünzäsuren". Das bedeutet nach derzeit geltenden raumplanerischen Vorgaben, dass dort nicht gebaut werden darf.