Geislingen Fortan zusammen

Pfarrer Hruby führte in seiner Predigt aus, dass der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus die Christen in den unterschiedlichen Gemeinden verbinde. Das Vertrauen auf Christus gebe Halt in schwierigen Zeiten.

Nach dem Gottesdienst wurde zum ersten Neujahrsempfang ins Markusheim eingeladen. Bei Sekt und belegten Brötchen kamen sich die neuen Gemeindeglieder näher. Ortsvorsteher Hans-Jürgen Weger freute sich, dass Pfarrer Hruby mit diesem Neujahrsempfang etwas Neues wage. Neuland betrete der Pfarrer auch damit, dass er erstmals zu einem ökumenischen Männervesper am 31. Januar nach Binsdorf einlade.

In seiner Rede wollte der Ortsvorsteher die Zuhörer aufrütteln. Seiner Meinung nach sei es eine Pflicht der Christen, "menschenverachtende Äußerungen nicht einfach stehen zu lassen". Diese Personen müsse man stellen. Er empfahl Pfarrer Hruby, sich für christliche Werte stark zu machen und den Menschen die zehn Gebote und deren Sinn auch für die heutige Zeit näher zu bringen.