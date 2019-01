Geislingen Festival Umsonst & Draußen droht das Aus

Doch die Zeiten haben sich geändert – für das Umsonst-Und-Draußen-Festival nicht nur zum Besseren. Die Bühne müsse etwa vom TÜV abgenommen werden, berichtet Flegr – keine Spur mehr von findigem Improvisieren. Auch die Soundanlage sollte den neusten Standards entsprechen. Und dazu kommt die ganze Bürokratie: Die Stromleitung muss etwa eigens vom Stomanbieter abgenommen werden. Das ist nicht alles. Flegr: "Früher hatten wir zwei, drei Helfer, die mit dem Fahrrad unterwegs waren und Plakate als Werbung aufgehängt haben." Und heute? Muss man damit schon eine professionelle Agentur beauftragen, um die Veranstaltung in der Breite bekannt zu machen.

Der Zeitgeist tut das Übrige: "Die Leute sind wählerischer geworden", beschreibt es Flegr. Es gibt Jugendliche, die kommen eigens für einige Stunden, gehen dann aber wieder. Die Konsequenz: Sie lassen weniger Geld in den Buden auf dem Festivalgelände liegen – und Einnahmen in erheblichem Ausmaß brechen damit weg. Warum immer mehr Rockfans nicht das gesamte Festival dabei sind? Flegr vermutet, dass es an der ständigen Verfügbarkeit der Musik liegt, die heute jeder online rund um die Uhr abrufen kann.

Die Organisatoren starten eine Crowdfunding-Aktion

Inzwischen ist es wohl nicht mehr sicher, ob das Festival auch dieses Jahr stattfinden kann. Zu groß sind die finanziellen Einbußen, davon abgesehen, dass die Organisatoren für dieses Jahr keine staatlichen Fördermittel erhalten. Die Fixkosten beziffert Flegr auf etwa 8000 Euro. Zum Ende des Jahres 2018 waren die Reserven des durchführenden "Arbeitskreis Umsonst und Draußen" (AKUuD) dadurch aufgebraucht, sodass die Vorbereitung des Konzertes in 2019 mit Bandverpflichtungen und anderen Verträgen betriebswirtschaftlich nicht verantwortet werden kann.

Wie soll man an das Geld kommen, wenn die Ausgaben dramatisch steigen und die Einnahmen ebenso drastisch sinken? Um das Non-Profit-Format erhalten zu können, hat AKUuD eine Crowdfunding-Aktion (siehe Info) gestartet und ruft alle Umsonst-Und-Draußen-Fans auf, durch eine Spende zum Fortbestand beizutragen.

Als Spendenziel setzt der Verein 6000 Euro aus. Das wäre die Anschubfinanzierung, damit die Organisatoren in die Vorbereitung für das Rockfestival für das Jahr 2019 einsteigen könnten.