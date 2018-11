Geislingen Feier: 20 Jahre neue Stehle-Orgel

Als "Opus 217" ist die Erlaheimer Orgel in der Werkliste der Bittelbronner Firma Stehle-Orgelbau aufgeführt. Der damalige Firmenchef Hans Stehle hat das Instrument mit zwölf Registern und zwei Manualen 1998 gebaut.

Bei ihr handelt es sich bereits um die vierte Orgel, seit 1827/1828 die heutige Kirche erbaut worden ist: Zur Einweihung am 5. Mai 1830 erklang das erste Instrument im neuen Gotteshaus; in den 1880er-Jahren sowie 1930 wurde jeweils eine neue Orgel gekauft. Nachdem St. Silvester 1990/91 umfassend renoviert worden war, stand zum Ende jenes Jahrzehnts wiederum ein modernes Instrument zur Beschaffung an.

Bereits im 19. Jahrhundert und dann bis 1937 war es üblich, dass der Lehrer der Erlaheimer Schule zugleich den Kirchenchor dirigierte und auch Organist war. Diese Tradition wurde im Zweiten Weltkrieg unterbrochen, als Maria Holderied die Orgel spielte. Nach dem Krieg bis Ende 1948 war mit Alfons Leute wieder der Lehrer zugleich Organist, ehe die Ordensfrau Schwester Anni bis 1953 den Platz am Instrument übernahm. Von 1954 bis 1984 orgelte Schulleiter Paul Dirlewanger in St. Silvester.